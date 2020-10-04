Луческу сказал, что мешало "Динамо" в игре с "Зарей"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, комментируя матч с "Зарей", отметил организованность луганчан.

По словам румынского наставника, игра был очень сложной, в которой "Динамо" создало хорошие моменты, но отсутствие ритма шло на пользу гостям.

"Во втором тайме выходили три в два. Потом были постоянные паузы, не было ритма игры, игроки соперника профессионально прерывали игру. Монзуль должна была больше давать играть. Ведь эти паузы были на руку "Заре", а нам они очень мешали", – цитирует Луческу tribuna.com.

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"Все знают "Ювентус" и "Барселону". Тут не о чем говорить. "Ференцварош" тоже в последнее время сильно прогрессирует. Это уже совсем другой уровень, чем мы играли раньше. Очень важно, в каком состоянии наши игроки вернуться из сборной. Речь идет не только о наших футболистах, а также об игроках "Шахтера", – сказал Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная игра 5-го тура УПЛ "Динамо" – "Заря" завершилась со счетом 1:1. В параллельном матче "Шахтер" сыграл вничью с "Десной".