Луческу шестью словами описал задачу "Динамо" на чемпионат Украины

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Мирча Луческу

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу лаконично описал задачи своей команды на текущий сезон чемпионата Украины в Премьер-лиге.

Румынский специалист вложил основную цель в шесть слов: "Выигрывать каждый матч и зарабатывать очки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 10-м туре УПЛ "бело-синие" на классе расправились в гостевом матче с "Ингульцом". Встреча в Кропивницком завершилась со счетом 2:0, при этом первый гол забил Денис Гармаш.

Перед игрой в составе столичной команды по причинам коронавируса и травм отсутствовало 15 человек.

Проблемы с ростером признал и президент "Динамо" Игорь Суркис, заявив о "действительно тяжелой ситуации".

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