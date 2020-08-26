Луческу с "Динамо" обыграл "Шахтер" в Суперкубке: спортивные итоги 25 августа

Александр Чеканов Футбол 09:11, 26.08.2020

Мирча Луческу завоевал первый трофей с киевским "Динамо", обыграв в Суперкубке "Шахтер", а на Moto GP гонщику пришлось спрыгивать с мотоцикла на скорости 230 км/ч.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 25 августа.

Кроме того, СМИ сообщили о переходе Николая Матвиенко в "Наполи". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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