Луческу рассказал о "тяжелой ситуации" в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что у него непростая ситуация с оценкой кондиций некоторых футболистов, например Соля и Дуэлунда.

По словам Мистера, когда на тренировке 27-28 человек, то это очень тяжело.

"У нас много игроков, и это довольно тяжелая ситуация. Сейчас будет игра с "Гентом", после которой мы посмотрим, что делать дальше. Я игроков никогда не выгоняю. Но тем не менее, я стараюсь менять упражнения, чтобы футболистам было интересно тренироваться. Те ребята, которые хотят оставаться в команде и выдерживать конкуренцию, то они, естественно, остаются. Те же, кто хочет постоянно играть, чего я не могу гарантировать, уходят", – цитирует румына клубная пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 4-го тура УПЛ "Динамо" разгромило "Минай" со счетом 4:0. В игре приняли участие Соль и Дуэлунд.

17 сентября сообщалось, что интерес к Франу проявляют "Сельта" и "Эльче" из Ла Лиги и "Эспаньйол" и "Альмерия" из второго по силе дивизиона.

В тот же день Дуэлунд намекнул на уход из киевского клуба, удалив со своей страницы в Instagram информацию о команде, за которую он выступает.