Луческу рассказал о судьбе Гармаша и Супряги в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что продолжает рассчитывать на Дениса Гармаша и Влада Супрягу и клуб не планирует расставаться с ними.

Румынский специалист считает, что у футболистов еще все впереди.

"Денис – это опытный игрок, который вышел против "Ювентуса" и против "Александрии". Мы на него рассчитываем. Он пока не готов, чтобы играть и там, и там. Все впереди. Супряга – игрок, который растет. Я от него требую и буду требовать, всегда чтобы он всегда был на поле, чтобы мы его видели, чтобы мы его чувствовали, чтобы у него были моменты, чтобы он бился, чтобы он цеплялся за мяч. Поэтому я от него жду большего, – сказал Луческу в эфире "Профутбола".

8 сентября в различных СМИ появилась информация, что Луческу не рассчитывает на украинца Дениса Гармаша и бразильца Клейтона, который находился в команде на просмотре.