Луческу рассказал, как решит проблему с недовольными фанатами "Динамо".

Новый тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что собирается порадовать болельщиков команды, которые стали свидетелями ужасного сезона в ее исполнении.

"У "Динамо" еще не было такого ужасного сезона. У нас есть множество проблем, поэтому я буду тесно работать с игроками, чтобы их исправить. Я хочу порадовать фанатов. Они смотрят на счет на табло. Если вы будете показывать хорошие результаты, то какие у вас могут быть проблемы с болельщиками? Я выиграл много чемпионств с "Шахтером", поэтому они могут злиться. Теперь я буду бороться за "Динамо". Фанаты всегда аплодируют успеху", – цитирует слова Луческу издание aa.com.tr.

Румынский специалист также отметил, что возраст (29 июля ему исполняется 75 лет – Ред.) не помешает ему добиться успеха с киевским клубом, поскольку футбол помогает ему оставаться молодым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, почему Луческу ушел из донецкого клуба, и прокомментировал его решение стать тренером "Динамо".