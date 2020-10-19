Луческу рассказал, как готовит игроков "Динамо" к матчу с "Ювентусом" в ЛЧ

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, к чему готовит своих подопечных перед стартовой игрой Лиги чемпионов против "Ювентуса", которая состоится во вторник, 20 октября.

Во время традиционной предматчевой пресс-конференции румынский наставник заявил, что отсутствие Криштиану Роналду, который пропустит поединок из-за коронавируса, является потерей для итальянцев. Несмотря на это, отметил он, за туринский клуб выступает множество футболистов самого высокого уровня.

"Криштиану Роналду – выдающийся игрок, который решает судьбу матчей. "Ювентус" с ним сильнее. У туринского клуба очень высокий уровень. Наш бюджет – половина зарплаты Роналду. Поэтому мы не говорим о действиях команды. Я хочу ребятам дать информацию об индивидуальных качествах соперников, чтобы они досконально знали каждого из них. И уже потом на командном уровне это поможет нам сыграть с ними на равных или даже лучше", – рассказал Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры дали прогноз на матч "Динамо" и "Ювентуса" в первом туре Лиги чемпионов.