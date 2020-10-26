Луческу рассказал, как чуть не отказался от работы в "Динамо"

Михаил Морозов Футбол 22:30, 26.10.2020 Обновлено: 22:55, 26.10.2020

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что был близок к тому, чтобы отказаться от работы в команде.

Румынский специалист заявил, что изначально не знал о серьезной неприязни со стороны фанатов. Когда он услышал об этом, то хотел отказаться, но его убедили не уходить с поста тренера через несколько дней после назначения.

"Я подал в отставку, поскольку не хотел сидеть на тренерской скамье, если меня не принимают. Это не ради денег, а ради моей жизни. Я способен еще на многое в футболе, поэтому решил вернуться. Президент позвонил и попросил меня помочь, но я не знал, что фанаты были против. В тот момент я хотел отказаться, но меня позвали обратно, и я вернулся. Мы выиграли Суперкубок Украины, вышли в групповой этап Лиги чемпионов, но мы еще не находимся на том уровне, чтобы быть конкурентоспособными", – цитирует слова Луческу издание TuttoMercatoWeb.

Как сообщал OBOZREVATEL, румынский наставник "Динамо" выразил надежду на то, что фанаты поменяют к нему отношение.

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