Луческу прокомментировал выход 'Динамо' в Лигу чемпионов

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу остался недоволен игрой своей команды в ответном матче раунда плей-офф против "Гента".

В тоже время Мистер рад, что клуб прошел дальше и вышел в групповой этап

"Главное, что есть результат и что мы вышли в ЛЧ. До 3:0 все было хорошо, а после – много ошибок. Много угловых, стандартов у соперника. А это их козырь. Я хочу видеть другой футбол, не тот, что был во втором тайме. Но результат мне понравился", – цитирует румынского специалиста tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Луческу предложил не заострять внимание на ошибках, а радоваться выходу в ЛЧ после долгого перерыва.

"А еще радоваться тому, что эта линия защиты сыграла довольно неплохо за столь короткий период с такими изменениями и с такой подготовкой. Единственное, что мне не понравилось – это расслабленность после третьего забитого гола. Поэтому пошла такая игра, соперник пользовался этим и создал много моментов", – подытожил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ответный матч раунда плей-офф ЛЧ "Динамо" – "Гент" на столичном НСК "Олимпийский" завершился со счетом 3:0.