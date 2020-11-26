Луческу прокомментировал смерть Марадоны

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, комментируя смерть легендарного Диего Марадоны, признался, что чувствует себя так, словно потерял близкого друга.

Луческу четыре раза пересекался с Марадоной. В качестве тренера провел против аргентинца два товарищеских матча: один в Росарио в 1982 году, другой в 83-м, в Виго. А затем две игры Серии А в Пизе в 1990 и 1991 годах.

"Футбол был его жизнью, но то, что происходило с ним вдали от стадиона, погубило его. Он хотел взять от жизни все, прожить ее с максимальной интенсивностью, иногда даже переходя все границы. Он прожил всего 60 лет, а другие - живут сотню. Диего ушел из жизни, как великие художники, такие как Мэрилин Монро, Элвис, Майкл Джексон... Они чувствовали, что начинают терять способность давать эмоции и чувства другим людям... Диего никогда не переживал, что больше не сможет соответствовать своему таланту, и это его сгубило", – цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед похоронами работник аргентинского похоронного бюро, который готовил тело Марадоны, выложил в сеть снимок с открытым гробом.