Луческу прокомментировал смерть Марадоны

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1,9 т.
Мирча Луческу

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, комментируя смерть легендарного Диего Марадоны, признался, что чувствует себя так, словно потерял близкого друга.

Луческу четыре раза пересекался с Марадоной. В качестве тренера провел против аргентинца два товарищеских матча: один в Росарио в 1982 году, другой в 83-м, в Виго. А затем две игры Серии А в Пизе в 1990 и 1991 годах.

"Футбол был его жизнью, но то, что происходило с ним вдали от стадиона, погубило его. Он хотел взять от жизни все, прожить ее с максимальной интенсивностью, иногда даже переходя все границы. Он прожил всего 60 лет, а другие - живут сотню. Диего ушел из жизни, как великие художники, такие как Мэрилин Монро, Элвис, Майкл Джексон... Они чувствовали, что начинают терять способность давать эмоции и чувства другим людям... Диего никогда не переживал, что больше не сможет соответствовать своему таланту, и это его сгубило", – цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед похоронами работник аргентинского похоронного бюро, который готовил тело Марадоны, выложил в сеть снимок с открытым гробом.

Диего МарадонаМирча Луческу