Луческу прокомментировал слухи о своем уходе из "Динамо"

Михаил Морозов Футбол 17:30, 16.11.2020 Обновлено: 17:46, 16.11.2020

Наставник "Динамо" Мирча Луческу опроверг слухи о своем скором уходе с поста главного тренера киевлян.

В комментарии изданию Footboom румынский наставник заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он не знает, кто мог это придумать.

"Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Она совершенно не соответствует действительности, я продолжаю как и раньше работать с клубом", – рассказал Луческу.

Напомним, что Мистер возглавил киевский клуб летом 2020 года. За это время команда провела 16 матчей под его руководством, одержав 10 побед при 3 поражениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в румынских СМИ появились слухи, согласно которым Луческу якобы покинет пост тренера "Динамо" из-за пандемии коронавируса.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Пионтковский: Украина может стать главным союзником НАТО, ей повезло с победой Байдена

"Давай в обычную больницу!" Эпидемиолог упрекнул Зеленского за борьбу с COVID-19 в "шикарных условиях"

Украинец с рекордом завоевал титул самого сильного человека мира. Видео

Сопредседатель ОПЗЖ Рабинович заразился коронавирусом

Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса