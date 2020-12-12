Луческу прокомментировал скандальный матч с "Колосом" в УПЛ

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после скандальной ничьей с "Колосом", когда арбитр удалил двух игроков в командах и назначил два пенальти, остался не доволен работой VAR.

Румынский наставник не понимает, почему системой видеопомощи рефери не пользовались в первом тайме, когда чуть не разорвали колено Шапаренко.

По мнению Луческу, VAR показывают лишь момент последнего контакта. Это случилось в эпизоде с одиннадцатиметровым в ворота Бущана, и с красной карточкой Владимиру Шепелеву.

"Если сделать стоп-кадр, то, все будет смотреться как нарушение, а в динамике это не так. Невозможно столько красных карточек получать в каждой игре после использования VAR. Это имеет отношений и к удалению Забарного. У Мораеса у "Шахтера" было тоже самое. Необходимо трактовать такие моменты абсолютно иначе. А VAR приводит к непонятным ситуациям", – цитирует Мистера пресс-служба "Динамо"

Луческу считает, что эти паузы на VAR делают просмотр футбола невозможным и сбивают темп игры. Наставник "Динамо" не в состоянии стоять и ждать столько времени, пока рефери перемотают запись, чтобы изменить свое решение.

В свою очередь Мистер не умаляет заслуги "Колоса" , который сыграл очень организованно и хорошо.

"Однако на стадионе самого футбола, по большому счету, сегодня не было", – подытожил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 13-го тура УПЛ "Динамо" – "Колос" завершилась со счетом 2:2.