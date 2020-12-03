Луческу прокомментировал поражение от "Ювентуса" в ЛЧ, рассказав о "фатальных ошибках"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, комментируя поражения от "Ювентуса" в Лиге чемпионов, отметил, что ошибки его команды в обороне в итоге сказались на счете.

По словам румынского специалиста, у "Динамо" было несколько моментов, которые футболисты не довели до конца.

"Сказалась индивидуальная сила игроков "Ювентуса". Очень сложно играть в обороне, когда у тебя 21-летние и 18-летние игроки. Допущенные ошибки были фатальными. У "Ювентуса" было 6 моментов – 3 они не забили. Я говорю ребятам, что мы постоянно играем на 50%: первый тайм с "Барселоной", первый тайм с "Ювентусом" дома, первый тайм в Будапеште – мы все время не доводим до конца. Мы растем, развиваемся, это огромный опыт для наших молодых игроков", – цитирует Луческу tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Главный тренер признался, что есть моменты, когда его молодые игроки не принимают правильных решений.

"Например, при 0:1 во втором тайме мы контролировали мяч, хорошо играли. Но одна ошибка – Попов ввел мяч в центре, обрезался, и сразу пошла контратака соперника и мы пропустили. Эти моменты мы не должны допускать. Я говорю игрокам, что они не должны нарушать принципов игры. Я ребятам говорил, что игроки "Ювентуса" мощные, хорошо оснащены, но они не играют в короткие передачи, им нужны свободные зоны для развития атак. Мы не давали этих возможностей за исключением тех ошибок, когда позволили сопернику приблизиться к воротам и забить голы", – заявил Мистер.

В конце пресс-конференции Луческу отметил, что для "Динамо" сейчас самая главная игра против "Ференцвароша". "Она позволяет выйти в евровесну", – уточнил румын.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 5-го тура ЛЧ "Ювентус" - "Динамо" завершился со счетом 3:0.