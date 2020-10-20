Луческу прокомментировал поражение от "Ювентуса", рассказав, что будет с "Динамо" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после поражения от "Ювентуса" признался, что выиграла команда, которая была сильнее и опытнее.

По словам Мистера, киевской команде в Лиге чемпионов теперь надо сконцентрироваться на встречах с "Ференцварошем", так как "Ювентус" и "Барселона" – команды, которые чуть повыше уровнем.

"Организация игры и сама игра наших футболистов дает надежду на будущее. Нельзя сказать, что мы играли плохо, мы играли очень хорошо. К арбитрам у меня нет вопросов. Может, только не надо было свистеть, когда зафиксировали фол со стороны Вербича. Арбитр давал играть. Судейство было подобающими Лиге чемпионов", – цитирует Луческу Tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Румынский наставник отметил игроков "Ювентуса", у которых другой уровень техники.

"Два пропущенных гола после двух ошибок из-за отсутствия опыта. Могли получше сыграть в обороне. Может, 0:2 слишком много для такой игры. В конце матча мы заслуживали забить один гол, но если брать в общем, то "Юве" был сильнее и заслуженно выиграл. Доволен игрой, но не доволен ошибкой на 46-й минуте, после которой мы пропустили гол. Это полностью изменило картину на поле. Мы выходили на второй тайм с тем, чтобы рискнуть, забить гол и выиграть матч. Мы сделали это слишком поздно", – подытожил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1-го тура ЛЧ "Динамо" – "Ювентус" завершился со счетом 0:2. Дублем отметился Мората. Это стало первым поражением вице-чемпиона Украины при Луческу в официальных встречах.