Луческу прокомментировал победу "Динамо" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, комментируя победу в Лиге чемпионов над "Ференцварошем", заявил, что главное тут результат, а игра остается на втором плане.

Румынский наставник признал, что его подопечные играли против очень хорошей и мотивированной команды, которая хотела победить, "лезла вперед и делала все возможное для этого".

"Из-за плохого поля было тяжело контролировать мяч. Я очень доволен, что мы выиграли. Нам надо было быть организованными в обороне, чтобы не пропустить быстрые атаки или контратаки соперника. "Ференцварош" располагает очень быстрыми и техничными игроками, нам нельзя было давать им пространство, чтобы они выходили в атаку", – цитирует Мистера tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол"

Луческу в очередной раз подчеркнул, что в играх с "Ювентусом" и "Барселоной" в той ситуации, в которой находится украинский клуб, у него было очень мало шансов.

"Я изначально знал, что мы будем бороться с "Ференцварошем" за выход дальше. На данный момент нам еще рано тягаться с "Ювентусом" и "Барселоной". С этими командами мы проводили неплохие таймы, но делали только полдела, не завершали начатое. На данный момент мы способны на такое. Мы сделали очень хорошие вещи в этом году: мы на 1-м месте в УПЛ, выиграли Суперкубок, вышли в ЛЧ и евровесну. Ребята растут, это очень приятно. Очень сложно выигрывать после поражений, дух победителя нужно заслужить. Мы показали характер, это самое важное, – подытожил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" – "Ференцварош" завершилась со счетом 1:0.