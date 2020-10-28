Луческу прокомментировал игру "Динамо" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу остался доволен лишь первым таймом матча с "Ференцварошем".

По словам румынского специалиста, его подопечные после перерыва не реализовали несколько подходов к воротам.

"Неправильно принимали решения. Пытались обыграть за счет индивидуальных качеств, когда нужно было играть в пас. Мы доминировали, но получили первый гол. После этого соперник почувствовал кураж и начал больше атаковать. При втором пропущенном голе мне показалось, что был фол в атаке. Непонятно, как соперник забил. Нужно пересмотреть этот момент", – цитирует Луческу "Динамомания" со ссылкой на телеканал "Футбол".

Мистеру жаль потерянных очков.

"Мы играли лучше и заслуживали победы. Не смогли выиграть из-за ошибок в обороне и в атаке. Но мы взяли очко. Есть домашняя игра. Будем двигаться дальше. Не собираемся сдаваться, но тяжело играть в компании с "Барселоной" и "Ювентусом", – подытожил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 2-го тура Лиги чемпионов "Ференцварош" – "Динамо" завершилась со счетом 2:2.