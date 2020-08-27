Луческу прокомментировал гнев со стороны фанатов "Динамо"

Гневная реакция фанатов киевского "Динамо" на приход в клуб экс-наставника "Шахтера" Мирчи Луческу объяснима и естественна.

Об этом заявил сам румынский специалист в интервью Telekom Sport, комментируя победу над "Шахтером" в Суперкубке Украины. Он отметил, что сделает все для того, чтобы поднять уровень своей новой команды.

"Негативная реакция фанатов – это нормально, в них взыграли чувства. Мы, тренеры, достаточно профессиональны, чтобы полностью забыть то, что уже произошло. Ощущения – это одно, а профессионализм – другое. Я ценю и не забываю период, проведенный в "Шахтере", но прошло уже четыре года с тех пор, как я покинул "Шахтер", и мне нужно было участвовать в соревнованиях, в которых я чувствую себя живым. Я обязан приложить усилия, чтобы поднять уровень киевского "Динамо", – заявил Луческу.

Напомним, ультрас киевлян устроили акции против назначения Мирчи Луческу тренером "бело-синих". На стартовом матче УПЛ с "Олимпиком" болельщики прорвались на стадион и выкрикивали нелицеприятные речевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный шоумен и кандидат в мэры Киева Сергей Притула назвал приход Мирчи Луческу в "Динамо" адским адом.