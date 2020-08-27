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Луческу прокомментировал гнев со стороны фанатов "Динамо"

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
3,2 т.
Мирча Луческу

Мирча Луческу отреагировал на акции киевских ультрас. ФК "Динамо" Киев

Гневная реакция фанатов киевского "Динамо" на приход в клуб экс-наставника "Шахтера" Мирчи Луческу объяснима и естественна.

Об этом заявил сам румынский специалист в интервью Telekom Sport, комментируя победу над "Шахтером" в Суперкубке Украины. Он отметил, что сделает все для того, чтобы поднять уровень своей новой команды.

"Негативная реакция фанатов – это нормально, в них взыграли чувства. Мы, тренеры, достаточно профессиональны, чтобы полностью забыть то, что уже произошло. Ощущения – это одно, а профессионализм – другое. Я ценю и не забываю период, проведенный в "Шахтере", но прошло уже четыре года с тех пор, как я покинул "Шахтер", и мне нужно было участвовать в соревнованиях, в которых я чувствую себя живым. Я обязан приложить усилия, чтобы поднять уровень киевского "Динамо", – заявил Луческу.

Напомним, ультрас киевлян устроили акции против назначения Мирчи Луческу тренером "бело-синих". На стартовом матче УПЛ с "Олимпиком" болельщики прорвались на стадион и выкрикивали нелицеприятные речевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный шоумен и кандидат в мэры Киева Сергей Притула назвал приход Мирчи Луческу в "Динамо" адским адом.

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ФК Динамо КиевМирча Луческу
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