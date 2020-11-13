Луческу признался, о чем говорил с Месси после матча Лиги чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не стал отрицать, что после матча с "Барселоной" в Лиге чемпионов попросил у лидера каталонцев Лионеля Месси футболку.

Об этом он заявил в комментарии Digi Sport. При этом он удивился, что его разговор с аргентинцем вызвал массовую реакцию.

"Не понимаю, как люди иначе могли интерпретировать эту ситуацию. Мы с уважением относимся друг к другу, всегда здороваемся и пожимаем руки. Я ему сказал, что у меня в доме висит футболка великого Пеле и рядом с ней я бы хотел повесить майку Месси. В мире спорта это нормально. Это невероятное уважение. Что должен был сделать Лео? Повернуться ко мне спиной?" – возмутился Луческу.

Напомним, киевское "Динамо" в третьем туре Лиги чемпионов проиграло на выезде каталонской "Барселоне" – 2:1. При этом украинцы могли добиться как минимум ничьи, если бы реализовали свои многочисленные моменты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу обвинил "Шахтер" в нарушении правил честной игры после поражения от "горняков" в УПЛ.