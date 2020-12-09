Луческу признался, что сказал игрокам в перерыве матча "Динамо" – "Ференцварош"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что в перерыве матча Лиги чемпионов против "Ференцвароша" попросил своих подопечных активнее действовать в атаке.

Румынский специалист отметил хорошую игру своих подопечных в обороне в первой половине поединка. Несмотря на это, ему не понравилось, что его футболисты не могли взять мяч под контроль после успешной игры в отборе.

"В перерыве я сказал своим игрокам, что мы должны более активно действовать в атаке, если хотим выиграть. В первом тайме мы хорошо и организованно оборонялись, за исключением нескольких ошибок. Но при отборе мяча мы очень легко отдавали его сопернику", – цитирует слова Луческу официальный сайт "Динамо".

По итогам группового этапа киевляне заняли третье место в группе, набрав четыре очка. Это позволило команде выйти в плей-офф Лиги Европы, жеребьевка которого состоится в понедельник, 14 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" минимально победило "Ференцварош", забив единственный гол во втором тайме.