Луческу признался, что думает о "Ференцвароше" перед игрой с "Ювентусом" в ЛЧ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о настрое своих подопечных перед выездным матчем пятого тура Лиги чемпионов против "Ювентуса", который состоится в среду, 2 декабря.

Румынский специалист заявил, что его команда попытается хорошо показать себя в Турине, но главное – успешная игра с "Ференцварошем" в заключительном поединке группового этапа. Сейчас у киевлян и венгров в активе по одному очку, и в случае победы в шестом туре "Динамо" выйдет в Лигу Европы.

"Нам будет непросто противостоять "Ювентусу". Эта команда уже обеспечила себе выход в плей-офф и теперь постарается побороться за первое место с "Барселоной". Для нас этот матч не будет финалом, поскольку есть еще домашний поединок последнего тура. Лига Европы является нашей целью. Я тренирую молодую команду, которая попытается доставить проблемы туринскому клубу, но как я могу отрицать, что в голове у нас игра против "Ференцвароша", которая станет решающей?" – цитирует слова Луческу издание TuttoMercatoWeb.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" отправилось на матч в Италию без одного из лидеров Виталия Буяльского.