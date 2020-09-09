Луческу принял важное решение из-за ультрас "Динамо" – СМИ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу принял решение жить на загородной базе команды в Конча-Заспе.

Как сообщает издание Ziare, румынский специалист отказался от квартиры в Киеве, поскольку не хочет сталкиваться с ультрас столичного клуба, которые продолжают выражать недовольство его назначением на пост наставника "Динамо", несмотря на победу в Суперкубке Украины над "Шахтером".

Отметим, что ранее Луческу ответил болельщикам киевлян, заявив, что его не интересуют их протесты, поскольку он полностью сконцентрирован на игре и результатах команды.

Напомним, что в пятницу, 11 сентября, столичный клуб примет "Десну" в рамках второго тура украинской Премьер-лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, румынский специалист потребовал провести частичную реконструкцию базы "Динамо" в Конча-Заспе.

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