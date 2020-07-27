Луческу покинул "Динамо" – СМИ

Мирча Луческу принял решение отказаться от работы в киевском "Динамо", несмотря на то, что был назначен на этот пост в четверг, 23 июля.

"К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с "Динамо". Я благодарю семью Суркисов за доверие, но я не могу работать в условиях вражды с представителями ультрас, которые оказывают наиболее активную поддержку клубу. Я не могу принять тот факт, что фанаты команды действуют вопреки ее интересам. Я думал, что мой приход даст "Динамо" необходимый толчок и поможет вернуть клуб на то место, которого он заслуживает", – цитирует письмо Луческу издание Gazeta Sporturilor.

Румынский специалист также отметил, что согласился работать в "Динамо" не из-за денег.

Напомним, что Луческу на протяжении 12 лет тренировал донецкий "Шахтер", завоевав с донецким клубом множество титулов. Болельщики и многие бывшие игроки столичной команды негативно отнеслись к его назначению на пост наставника киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гендиректор "горняков" Сергей Палкин рассказал, почему румынский специалист покинул донецкий клуб.