Луческу: пока "Динамо" не обыграет топ-клуб, нас будут считать командой Лиги Европы

Футболистам киевского "Динамо" необходимо научиться обыгрывать топ-клубы, чтобы выйти на новый уровень.

Такое мнение накануне матча Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошем" выразил главный тренер команды Мирча Луческу. Он также добавил, что его подопечные обязаны обыграть соперника и пробиться в плей-офф Лиги Европы.

У "Ференцвароша" очень расширенный состав. У них несколько венгров, а остальные 20 игроков легионеры. И в этом плане у них больше вариантов для ведения игры. У нас нет такого разнообразия, наш состав примерно известен. Пока нам сложно противостоять грандам, в том числе и из-за судей. В Барселоне не дали пенальти на Буяльском, в Турине – на Вербиче. Пока мы не обыграем какую-то большую команду, нас будут считать командой Лиги Европы. Очень важно, чтобы мы выиграли у "Ференцвароша", продолжили евровесну, чтобы с нами считались", – сказал Луческу на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, "Динамо" и "Ференцварош" набрали по одному очку в группе G. Киевлян для выхода в Лигу Европы устроит победа либо ничья со счетом 0:0, 1:1 и 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал, что чувствует перед возвращением в Киев на игру с "Динамо".