Луческу: мое возвращение получилось впечатляющим

Михаил Морозов Футбол 13:44, 24.12.2020 Обновлено: 14:30, 24.12.2020

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что пандемия коронавируса стала единственным темным пятном в хорошем для него 2020 году.

В интервью изданию AS.ro румынский специалист рассказал, что вернулся в футбол с большим энтузиазмом, а хорошие результаты сделали его камбэк впечатляющим. Он также признался, что переживал трудные времена, находясь без тренерской работы.

"Если бы не пандемия, этот год был бы очень хорошим. Я вернулся в футбол, и это замечательно. Немногие люди заметили, что я в свои 75 лет был полон энтузиазма. Мои знания позволили мне вернуться, а хорошие результаты сделали этот камбэк впечатляющим. Я страдал, когда никого не тренировал, а единственной отдушиной для меня были успехи сына Развана (он тоже работает тренером – Ред.). Думаю, что если бы не он, то у меня бы начались серьезные эмоциональные проблемы. Мы вместе прошли этот период, а с августа ситуация начала налаживаться", – рассказал Луческу.

Напомним, что Мистер был назначен тренером "Динамо" в конце июля. С киевлянами он завоевал Суперкубок Украины, попал в групповой турнир Лиги чемпионов, а затем пробился в плей-офф Лиги Европы. После первого круга его подопечные лидируют в украинской Премьер-лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что Луческу можно сравнить только с легендарным Валерием Лобановским.

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