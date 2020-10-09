Луческу поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом" в Лиге чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался о стартовом матче Лиги чемпионов против "Ювентуса", который состоится во вторник, 20 октября.

Румынский специалист заявил, что ждет атакующей игры от подопечных легендарного футболиста Андреа Пирло, который возглавил туринский клуб в летнее межсезонье.

"Я ожидаю от его команды атакующей игры, доминирования на поле. Пирло был мастером передач, поэтому я уверен, что он сделает большой акцент на этом и в качестве тренера. Он всегда был креативным футболистом, это в его ДНК. Я не считаю, что его назначение было рискованным шагом. Он может стать новым Пепом Гвардиолой или Зинедином Зиданом", – цитирует слова Луческу издание CalcioMercato.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" представило заявку на Лигу чемпионов, включив в нее трех новичков команды.