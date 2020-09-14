Луческу поделился ожиданиями от матча с АЗ

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу пообещал сложный матч нидерландскому АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Об этом румынский специалист заявил на пресс-конференции перед игрой. Он также отметил, что его подопечные хорошо знакомы с возможностями соперника.

"Команда АЗ подготовилась к игре с нами, у них было 7-8 игр перед матчем с "Динамо". В современном футболе все известно о сопернике, тут важно, как ты подготовишься и как предстанешь на поле против будущего оппонента. Большинство игр они сыграли дома, поэтому выезд в Киев будет для них сложным. Мы мотивированы и хотим победить. Мы знаем их игроков, знаем состав АЗ. Много талантливой молодежи, которая выросла в клубе и давно играет вместе", – цитирует Луческу Football.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали киевское "Динамо" фаворитом в противостоянии с АЗ в Лиге чемпионов.