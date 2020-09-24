Луческу побил "вечный" рекорд Лобановского

Поединок плей-офф Лиги чемпионов с "Гентом" стал для главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу 136-м в еврокубках с украинскими клубами. Таким образом 75-летний Мистер побил достижение легендарного Валерия Лобановского, которое держалось 19 лет.

Под руководством румынского наставника "Шахтер" и "Динамо" провели 90 матчей в Лиге чемпионов (88 и 2 соответственно), а "горняки" еще 45 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Суперкубке УЕФА, сообщает sport.ua.

Полный список тренеров-рекордсменов выглядит следующим образом:

Как сообщал матч "Гент" – "Динамо" прошел в Бельгии и завершился со счетом 1:2. Решающий гол забил Карлос де Пена. Позже был опубликован "Гент" – "Динамо": опубликован видеообзор матча