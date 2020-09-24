Луческу оценил игру "Динамо" в победном матче с "Гентом"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу своих подопечных в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента" (2:1).

Наставник киевлян остался очень доволен результатом поединка, но напомнил, что для выхода в групповой этап ЛЧ необходимо удачно выступить и в ответной игре.

"Как я вчера и говорил, главное в этой игре – результат, и им я очень доволен. Второй тайм дался нам лучше. Впереди у нас еще ответная игра, и мы должны уже начинать готовиться к ней. Сегодня мы начали очень хорошо, забили быстрый мяч, и я надеялся, что нам удастся забить и второй, и третий гол. Но, к сожалению, мы упустили нити игры, и соперники, поймав кураж, создали давление на наших защитников и заработали стандарт, с которого и отыгрались в первом тайме", – цитирует слова Луческу официальный сайт украинской команды.

Румынский специалист рассказал, что не решился делать замены в перерыве, поскольку в такую игру было очень непросто войти.

"Игра была быстрой, в том числе из-за того, что поле было скользкое, было много контактной борьбы, поэтому я решил ничего не менять в перерыве, а сделать замены во втором тайме, поскольку очень тяжело входить в такую игру", – подытожил наставник "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу побил "вечный" рекорд легендарного Валерия Лобановского.