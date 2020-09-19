Луческу оценил игру "Динамо" в матче со "Львовом"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что его футболисты в поединке против "Львова" сами усложнили себе игру

По словам Мистера, игроки вышли на поле, посчитав заранее, что уже выиграли и делали детские ошибки.

"Мы не играли те схемы, которые готовили эти дни. Мы больше импровизировали. Соперник был очень мотивирован после прошлого поражения. Нам не удавалось выходить из-под прессинга. Мы все пробовали короткими передачами, что было ошибочно. Второй тайм играли по-другому. Игроки, которые вышли, они делали то то, что положено делать, то, что мы говорили. И сразу создали 4-5 хороших моментов у чужих ворот", – отметил Луческу в интервью FootballHub.

Румынский специалист отказался критиковать действия стартового состава, который состоял из молодых игроков.

"Мы здесь не говорим только о центральных защитниках, а говорим обо всех игроках. Все: Цитаишвили, Супряга, Шепелев и Леднев – они все молодые. Но видно, что без двух-трех опытных игроков очень сложно им играть. Я доверяю игрокам, молодым. И все от них зависит. На тренировках они очень хорошо тренируюся. Осталось только воплотить все в жизнь в играх. Скоро поединок квалификации Лиги чемпионов. Это все-таки наверное оставило отпечаток на всех игроках, наверное, все уже думали об этой игре", – сказал Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиги обыграло аутсайдера УПЛ, ФК "Львов".

Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 3:1.