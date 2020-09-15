Луческу оценил игру "Динамо" в матче отбора Лиги чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЗ признался, что доволен результатом.

Мистер благодарен ребятам за выполнение всех тактических подсказок, за сумасшедшую самоотдачу и за терпение.

"С двух сторон была предельно тактическая игра. АЗ вот такими длинными передачами фактически выиграл чемпионат Нидерландов. Но мы очень эффективно нивелировали эти сильные стороны нашего оппонента, перекрыли зоны за спинами наших защитников, в которые играл АЗ. В первом тайме, по большому счету, соперник ничего у наших ворот не создал", – цитирует Луческу "Динамо" от Шурика".

Прокомментировал румынский наставник и игру Жерсона Родригеса.

"Я думал над тем, чтобы поменять его в перерыве матча, но всё-таки поверил в него, и он это доверие оправдал сполна", – подытожил Мирча.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Динамо" – АЗ завершилась со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Жерсон Родригес и Николай Шапаренко.

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