Луческу оценил готовность лидеров "Динамо" к матчу с "Барселоной" в ЛЧ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что не рассчитывает на лидеров команды Виктора Цыганкова и Сергея Сидорчука в матче четвертого тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

Во время традиционной предматчевой пресс-конференции румынский специалист заявил, что переболевшие коронавирусом футболисты возвращаются к тренировкам ослабленными. Из-за этого ему пришлось изменить процесс подготовки к поединку с каталонцами.

"Игроки, и не только игроки, очень сложно отходят от заболевания этим вирусом. На прошлой неделе в обойму вернулись семь человек, из которых шестеро уже играли с "Ингульцом". Сложность заключается в том, что помимо того, что они не тренировались долгое время, они возвращаются к работе очень ослабленными. Соответственно, тренировочный процесс приходится строить по-другому, чтобы они набрали форму. Я немного форсировал подготовку, потому что мне нужны эти игроки. Что касается Сидорчука и Цыганкова, только вчера они сдали отрицательные тесты и, в лучшем случае, если все будет хорошо, Виктор будет готов к субботней игре в чемпионате. А Сергей дисквалифицирован", – цитирует слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мистер рассказал, как отсутствие Лионеля Месси повлияет на игру "Барселоны" в матче с его подопечными.