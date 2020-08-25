Луческу отреагировал на победу над "Шахтером" в Суперкубке Украины

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу остался доволен результатом матча за Суперкубок Украины.

По мнению румынского специалиста, это была хорошая игра при тяжелой погоде.

"Техничная команда играла против организованной – организованная выиграла. Но игроки "Шахтера" были очень хороши технически. У нас отсутствовало несколько игроков, но те игроки, которые их заменили, показали командную игру, играли на самопожертвование. Это удалось", – цитирует Луческу tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Мирча уклончиво ответил на вопрос, насколько это был для него принципиальный матч.

"Финал не играется, финал побеждается. Если не выигрываешь – очень грустно. Ребята хорошо подготовились к матчу, анализировали "Шахтер". В большей степени удалось нейтрализовать сильные стороны соперника. Желаю "Шахтеру" удачи в Лиги чемпионов, очень хорошая команда. Нам всем нужна удача в еврокубках", – подытожил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, обладатель Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло чемпиона страны донецкий "Шахтер" и в девятый раз в своей истории выиграло Суперкубок Украины.

XVII розыгрыш впервые в своей истории прошел в Киеве на НСК "Олимпийском" и завершился со счетом 1:3.

Позже было опубликовано видео голов этой встречи.

Отметим, что "Шахтер" установил антирекорд по количеству проигранных подряд матчей за Суперкубок.