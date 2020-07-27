Луческу остается в "Динамо"

Румынский тренер Мирча Луческу продолжит работу с киевским "Динамо".

Об этом сообщил президент "бело-синих" Игорь Суркис, комментируя слухи об отставке 75-летнего специалиста. "Все нормально, тренер у "Динамо" есть", – заявил босс "бело-синих" в эфире программы Цыганык Live.

При этом ведущий Игорь Цыганык уточнил, что буквально за несколько минут до этого у Суркиса состоялся разговор с Луческу.

Позже Игорь Суркис еще раз подтвердил, что румынский тренер остается в клубе. "Луческу – главный тренер киевского "Динамо". Я больше не хочу ничего обсуждать. 28 июля он прилетает к нам. Что я еще могу добавить?" – заявил босс "Динамо".

Напомним, румынские СМИ опубликовали заявление за подписью Мирчи Луческу, в котором тот объявил о решение отказаться от работы в "Динамо". Свою позицию тренер объяснил давлением со стороны ультрас киевлян, которые раскритиковали его назначение.

"Я не могу принять тот факт, что фанаты команды действуют вопреки ее интересам. Я думал, что мой приход даст "Динамо" необходимый толчок и поможет вернуть клуб на то место, которого он заслуживает", – в частности заявил Луческу, который только 23 июля подписал с украинским клубом двухлетний контракт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу рассказал, как намерен переломить отношение к себе со стороны фанатов "Динамо".