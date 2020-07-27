МоваЯзык

Топ-темы:

Луческу остается в "Динамо"

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
4,2 т.

  • Мирча Луческу возглавил "Динамо" 23 июля.

  • Через четыре дня после назначения появилось заявление за подписью румынского тренера, в котором он отказывается от работы с киевским клубом.

  • Ультрас "бело-синих" негативно восприняли приход экс-тренера "Шахтера" и пообещали акции протеста.

Мирча Луческу

Мирча Луческу подписал с "Динамо" двухлетний контаркт. dynamo.kiev.ua

Румынский тренер Мирча Луческу продолжит работу с киевским "Динамо".

Об этом сообщил президент "бело-синих" Игорь Суркис, комментируя слухи об отставке 75-летнего специалиста. "Все нормально, тренер у "Динамо" есть", – заявил босс "бело-синих" в эфире программы Цыганык Live.

При этом ведущий Игорь Цыганык уточнил, что буквально за несколько минут до этого у Суркиса состоялся разговор с Луческу.

Напомним, румынские СМИ опубликовали заявление за подписью Мирчи Луческу, в котором тот объявил о решение отказаться от работы в "Динамо". Свою позицию тренер объяснил давлением со стороны ультрас киевлян, которые раскритиковали его назначение.

"Я не могу принять тот факт, что фанаты команды действуют вопреки ее интересам. Я думал, что мой приход даст "Динамо" необходимый толчок и поможет вернуть клуб на то место, которого он заслуживает", – в частности заявил Луческу, который только 23 июля подписал с украинским клубом двухлетний контракт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу рассказал, как намерен переломить отношение к себе со стороны фанатов "Динамо".

ФК Динамо КиевМирча ЛуческуИгорь Суркис
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол