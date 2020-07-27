Луческу остается в "Динамо"
Мирча Луческу возглавил "Динамо" 23 июля.
Через четыре дня после назначения появилось заявление за подписью румынского тренера, в котором он отказывается от работы с киевским клубом.
Ультрас "бело-синих" негативно восприняли приход экс-тренера "Шахтера" и пообещали акции протеста.
Мирча Луческу подписал с "Динамо" двухлетний контаркт. dynamo.kiev.ua
Румынский тренер Мирча Луческу продолжит работу с киевским "Динамо".
Об этом сообщил президент "бело-синих" Игорь Суркис, комментируя слухи об отставке 75-летнего специалиста. "Все нормально, тренер у "Динамо" есть", – заявил босс "бело-синих" в эфире программы Цыганык Live.
При этом ведущий Игорь Цыганык уточнил, что буквально за несколько минут до этого у Суркиса состоялся разговор с Луческу.
Напомним, румынские СМИ опубликовали заявление за подписью Мирчи Луческу, в котором тот объявил о решение отказаться от работы в "Динамо". Свою позицию тренер объяснил давлением со стороны ультрас киевлян, которые раскритиковали его назначение.
"Я не могу принять тот факт, что фанаты команды действуют вопреки ее интересам. Я думал, что мой приход даст "Динамо" необходимый толчок и поможет вернуть клуб на то место, которого он заслуживает", – в частности заявил Луческу, который только 23 июля подписал с украинским клубом двухлетний контракт.
Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу рассказал, как намерен переломить отношение к себе со стороны фанатов "Динамо".