Луческу определился с балластом в "Динамо": спортивные итоги 8 сентября

Александр Чеканов Футбол 09:04, 9.09.2020

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу определился с игроками, на которых он не рассчитывает, а украинские прыгуньи заняли все пьедестал турнира в Германии.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 8 сентября.

Кроме того, боксер Тарас Шелестюк вышел в ринг против легендарного Микки Рурка. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Луческу определился с игроками, которые не нужны "Динамо"

Непобедимый украинский боксер вышел в ринг против Микки Рурка. Видео

Виталий Кличко нокаутировал соперника в Москве и закончил карьеру чемпионом мира: как это было

Украинки заняли весь пьедестал на престижном турнире в Германии

Ломаченко официально получил новый бой

Двух футболистов выгнали из сборной Англии за приглашение моделей в отель

Украинская чемпионка согласилась раздеться в эротической фотосессии

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Воин ВСУ погиб с письмом дочери возле сердца: трогательное фото

Украина попрощалась с погибшими в "перемирие" Героями ВСУ. Фото и видео

Террористы Пушилина отменили "наступление" и потребовали созвать ТКГ

Зеленский – о срыве перемирия на Донбассе: у нас нет остановки на пути к прекращению войны

В Украине за сутки – более 2,5 тыс. больных COVID-19: статистика Минздрава на 9 сентября