Луческу официально назначен новым тренером "Динамо"

Михаил Морозов Футбол 15:04, 23.07.2020 Обновлено: 15:10, 23.07.2020

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу назначен новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", – цитирует официальный сайт столичного клуба слова президента Игоря Суркиса.

Игорь Суркис и Мирча Луческу
ФК "Динамо" Киев

Напомним, что Луческу возглавлял "Шахтер" в 2004-2016 годах, выиграв с "горняками" восемь чемпионатов Украины, шесть Кубков, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА 2008/09. После ухода из донецкой команды Мистер работал с "Зенитом" в сезоне 2016/17 и сборной Турции в 2017-2019 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам нынешнего сезона "Динамо" стало вице-чемпионом УПЛ, завоевав путевку в Лигу чемпионов, и выиграло Кубок Украины.

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