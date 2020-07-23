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Луческу официально назначен новым тренером "Динамо"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
2,5 т.
Луческу официально назначен новым тренером 'Динамо'

Луческу официально назначен новым тренером "Динамо".

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу назначен новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", – цитирует официальный сайт столичного клуба слова президента Игоря Суркиса.

Игорь Суркис и Мирча Луческу

Игорь Суркис и Мирча Луческу ФК "Динамо" Киев

Напомним, что Луческу возглавлял "Шахтер" в 2004-2016 годах, выиграв с "горняками" восемь чемпионатов Украины, шесть Кубков, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА 2008/09. После ухода из донецкой команды Мистер работал с "Зенитом" в сезоне 2016/17 и сборной Турции в 2017-2019 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам нынешнего сезона "Динамо" стало вице-чемпионом УПЛ, завоевав путевку в Лигу чемпионов, и выиграло Кубок Украины.

УкраинаКиевФК ШахтерФК Динамо КиевМирча Луческу
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