Луческу объяснил, почему "нового Шевченко" не продали в "Болонью"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему киевский клуб не продал нападающего Владислава Супрягу в "Болонью".

В интервью изданию Tuttosport он заявил, что итальянский клуб предложил слишком низкую цену за футболиста.

"За ту цену, которую предложила за Супрягу "Болонья", его было невозможно продать", – цитирует лаконичный ответ Луческу издание TuttoMercatoWeb.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянцы предложили за украинского футболиста 12 млн евро и бонусы, однако президент киевлян Игорь Суркис хотел получить за нападающего не менее 15 млн евро. Позже владелец "Динамо" поставил точку в трансферной саге имени Владислава, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко, выступавший в английской Премьер-лиге и сборной страны, назвал "новым Шевченко".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский клуб объявил о подписании нового контракта с Супрягой.