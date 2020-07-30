Луческу обратился к футболистам "Динамо"

Максим Иншаков Футбол 21:28, 30.07.2020 Обновлено: 21:55, 30.07.2020

На учебно-тренировочной базе “Динамо” в Вите-Литовской прошла первая тренировка “бело-синих” под руководством нового тренера - Мирчи Луческу.

Перед стартом занятия наставник произнес небольшую вступительную речь.

“Я знаю, что в киевском “Динамо” собраны талантливые, молодые ребята, которые еще не раскрыли до конца свой потенциал. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Время проходит очень быстро. Начинайте готовиться к большим баталиям с сегодняшнего дня. Для меня самое главное - это коммуникация, диалог с каждым из вас. Очень важно, чтобы мы нашли общий язык", – цитирует Мистера пресс-служба "Динамо".

Кроме того, румын представил свой тренерский штаб и отметил, что очень важно беречь свое здоровье и избегать травм.

"Для этого необходимо подготовить свой организм, чтобы выдержать конкуренцию. Для того, чтобы расти, должна быть здоровая, дружеская конкуренция на футбольном поле", - подытожил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луческу рассказал, что позвонил президенту "Шахтера" Ринату Ахметову после подписания контракта с киевлянами, и он пожелал румынскому специалисту удачи.

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