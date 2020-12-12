Луческу рассказал об усилении "Динамо" в межсезонье

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу на пресс-конференции после игры с "Колосом" из Ковалевки признался, что вопрос усиление киевской команды решает не он, но при этом есть два стратегических пути развития.

По словам Мистера, если руководство и поклонники готовы терпеть, то нужен еще один год. Если терпения нет, нужно сразу усиливаться.

Луческу обратил внимание на рекорд "Динамо" в Лиге чемпионов, где сразу 20 воспитанников клубной академии принимали участие в групповом этапе.

" Это хорошо, но нужно подкрепление, чтобы что-то изменить на уровне, на который мы поднялись. Нужен рост, а, значит, нужно время, чтобы эти игроки выросли до такого уровня, на котором мы хотим играть. 18-21 год — это очень молодые футболисты", – цитирует румынского специалиста пресс-служба "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 13-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Динамо" – "Колос" завершилась со счетом 2:2. В этой игре судья Игорь Пасхал удалил двух футболистов и поставил два пенальти.