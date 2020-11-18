Луческу об "уходе" из "Динамо": впервые я выгляжу трусом по отношению к клубу

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу остался крайне недоволен слухами, согласно которым он якобы собирается покинуть киевский клуб в зимнее межсезонье.

В интервью изданию Sport.ro румынский специалист заявил, что такие новости подрывают его отношения с окружающими и выставляют его трусом. По словам наставника столичной команды, он полностью сосредоточен на подготовке "Динамо" к решающим матчам и занимается планировкой тренировочных сборов клуба.

"Такие новости вредят мне и моим отношениям с окружающими. Я не знаю, как можно выдумывать что-то подобное, особенно в нынешние времена. Впервые я выгляжу трусом по отношению к моему клубу. Сейчас люди в мире должны быть более внимательными к новостям, которые появляются в СМИ. Я готовлю команду к решающим матчам, несмотря на проблемы с коронавирусом, пытаюсь организовать тренировочный лагерь в зимнее межсезонье. Я не сдаюсь и надеюсь доработать контракт до конца", – сказал Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что Мистер якобы собирается покинуть "Динамо" зимой из-за пандемии коронавируса.