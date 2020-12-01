Луческу о смерти Марадоны: он заблудился

Максим Иншаков Футбол 20:03, 1.12.2020 Обновлено: 20:24, 1.12.2020

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что и после смерти Диего Марадона остается для всех великим чемпионом, уникальным и исключительным игроком.

Румынский наставник сожалеет, что легенда мирового футбола так ушел из жизни.

"Я помню наши встречи и противостояния на поле, я их никогда не смогу забыть. Мне жаль, что после такой карьеры футболиста, не было столь же успешной последующей карьеры. Диего заблудился после ухода на пенсию, и никто ему не помог, очень грустно видеть, чем это закончилось. Я надеюсь, что он покоится с миром", – сказал Луческу в интервью tuttomercatoweb.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось, возможно, последнее прижизненное видео с легендарным футболистом Диего Марадоной, который скончался в среду, 25 ноября.

Отметим, что Лионель Месси в матче Примеры почтил память Марадоны и получил за это желтую карточку.

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