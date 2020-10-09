Луческу о приходе в "Динамо": немного испортил отношения с болельщиками "Шахтера"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что его переход в столичный клуб повлиял на отношение со стороны болельщиков донецкого "Шахтера", где специалист проработал 12 лет.

Об этом он заявил в интервью Tuttosort. При этом он отметил, что просто не мог отказаться от предложения президента "бело-синих" Игоря Суркиса.

"Почему я пришел в "Динамо"? Когда вы достигаете определенного уровня, вам не хочется опускаться ниже. Конечно, я знаю, что немного испортил отношения с болельщиками "Шахтера". Но я просто хочу оставаться активным. У меня был период, когда я хотел остановиться, год сидел дома. Но футбол – это моя жизнь. Я очень скучал по нему. Поэтому не мог ответить "нет", – приводит слова Луческу calciomercato.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу рассказал о своих ожиданиях от стартового матча Лиги чемпионов, в котором "Динамо" 20 октября сыграет с "Ювентусом".