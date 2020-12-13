Луческу о мастерстве Селезнева: он понимает как симулировать и как кричать

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал инцидент в матче против "Колоса", когда арбитр Игорь Пасхал поставил пенальти, после падения в штрафной Евгения Селезнева.

По словам румынского специалиста, нападающий клуба из Ковалевки с высоким мастерством умеет продемонстрировать все то, что нужно увидеть арбитру в этот момент, и понимает, как получить максимальную выгоду в таких ситуациях.

"Он знает как симулировать, как кричать. И смог поймать молодого неопытного Миколенко, который задел его в момент разворота. Если смотреть последний кадр, то выходит, что он чуть ли не убил Селезнева", – цитирует Луческу пресс-служба "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 13-го тура Премьер-лиги Украины между столичным "Динамо" и "Колосом" прошла на замерзшем поле стадиона им. Лобановского и завершилась со счетом 2:2.

После матча Луческу не смог сдержать эмоций, комментируя этот результат.