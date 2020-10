Луческу о фанатах "Динамо": надеюсь, они передумают

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу выразил надежду на то, что фанаты команды смирятся с его приходом в клуб.

Об этом опытный румынский специалист заявил в интервью Four Four Two, пишет Footboom. Он также признался, что с удовольствием принял предложение руководства "бело-синих".

"У "Динамо" много молодых ребят, и я хочу получить от них максимум. "Шахтер" стал для меня потрясающей историей, но это уже в прошлом. Никогда не смогу забыть, что пережил там, но я профессиональный тренер. У "Динамо" был тяжелый период, поэтому я захотел сделать что-то хорошее для этой команды. У меня нет проблем с фанатами. Я осознаю, что подобный вызов смог бы выдержать не каждый. Надеюсь, что ультрас передумают и примут во внимание смелость моего поступка. Я хочу работать день за днем, и надеюсь, что мое здоровье позволит делать это", – сказал Луческу.

