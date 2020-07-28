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Луческу не подтвердил, что является тренером "Динамо"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
2,9 т.
Луческу не подтвердил, что является тренером 'Динамо'

Луческу не подтвердил, что является тренером "Динамо".

Мирча Луческу не подтвердил информацию, согласно которой он будет работать в киевском "Динамо".

"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", – цитирует слова румынского специалиста издание Sport24.

Напомним, что Луческу был назначен тренером команды в четверг, 23 июля. В понедельник, 27 июля, румынские СМИ опубликовали письмо, в котором Мирча заявил, что уходит из "Динамо" из-за враждебного отношения к нему со стороны представителей ультрас. Президент столичного клуба Игорь Суркис опроверг эту информацию и сказал, что у команды есть тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, агент Луческу Аркадий Запорожану рассказал, что письмо об уходе его клиента с поста наставника "Динамо", которое попало в прессу, было взято из личной переписки Суркиса-младшего и румынского специалиста.

ФК Динамо КиевМирча Луческу
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