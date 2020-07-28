Луческу не подтвердил, что является тренером "Динамо".

Мирча Луческу не подтвердил информацию, согласно которой он будет работать в киевском "Динамо".

"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", – цитирует слова румынского специалиста издание Sport24.

Напомним, что Луческу был назначен тренером команды в четверг, 23 июля. В понедельник, 27 июля, румынские СМИ опубликовали письмо, в котором Мирча заявил, что уходит из "Динамо" из-за враждебного отношения к нему со стороны представителей ультрас. Президент столичного клуба Игорь Суркис опроверг эту информацию и сказал, что у команды есть тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, агент Луческу Аркадий Запорожану рассказал, что письмо об уходе его клиента с поста наставника "Динамо", которое попало в прессу, было взято из личной переписки Суркиса-младшего и румынского специалиста.