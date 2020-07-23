Луческу назвали наиболее вероятным тренером "Динамо": спортивные итоги 22 июля
Мирча Луческу назвали наиболее вероятным кандидатом на пост тренера "Динамо", а в украинском футболе приняли решение о возвращение болельщиков на стадионы.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 22 июля.
Кроме того, Сергей Ребров отказался возглавить киевское "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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