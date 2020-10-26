Луческу назвал цель "Динамо" в Лиге чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал выход в Лигу Европы главной задачей для команды в Лиге чемпионов.

Об этом румынский специалист заявил в интервью радиостанции Rai Radio 1. Он также признал силу соперников по групповому этапу турнира – "Ювентуса" и "Барселоны".

"Мы вышли из трудного периода, пять лет "Динамо" не участвовало в Лиге чемпионов. В команде много игроков академии, нам удалось пройти квалификацию, но нам еще многое предстоит сделать. "Ювентус" заслужили победу в матче первого тура, но это был сбалансированный матч. Я надеюсь, что "Ювентус" сможет пройти группу, и я думаю, что они сделают это вместе с "Барселоной", мы нацелены на Лигу Европы", – сказал Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" лишилось двух лидеров команды из-за COVID-19 накануне матча Лиги чемпионов с "Ференцварошем".